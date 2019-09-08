Трамп отменил секретные переговоры с лидерами «Талибана»* после теракта

Президент США Дональд Трамп отменил секретную встречу с лидерами «Талибана»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. Одним из убитых был американский военный.

Как написал глава Соединенных Штатов на своей странице в Twitter, он планировал провести секретную встречу с ключевыми лидерами «Талибана»* и Гани в воскресенье, 8 сентября, в Кэмп-Дэвиде — своей загородной резиденции.

Более 30 человек пострадали при взрыве в Кабуле. Видео Подробнее

«Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. <… > Они (представители „Талибана“* — прим. ред.) признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отменил мирные переговоры», — заявил Трамп.

Президент также задался вопросом, сколько они еще будут воевать и убивать людей.

5 сентября рядом с правительственными зданиями в Кабуле прогремел взрыв — сработала бомба, заложенная в автомобиле. 12 человек погибли, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяли на себя представители «Талибана»*.

*«Талибан» — радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ.