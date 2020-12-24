Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который одобрил конгресс США. Американский лидер отметил, что в резолюцию не включили важные меры, зато включили те статьи, которые противоречат позиции администрации в отношении интересов страны.

Об этом Трамп сообщил заявлении, которое адресовал Палате представителей конгресса США. Его слова процитировало РИА «Новости».

«К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — отметил президент США.

Он назвал документ, который ранее одобрил конгресс, «подарком» для России и Китая. При этом Трамп уже озвучивал свое намерение — ранее он предупреждал, что заблокирует оборонный бюджет, несмотря на то, что он получил в парламенте достаточную поддержку, которая позволит обойти вето президента.

Бюджет предусматривает финансирование в размере 740 миллиардов долларов. В него входит расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он предусматривает продолжение поставок вооружения для Украины, санкции против Турции за покупку российских истребителей и запрет на сотрудничество военных США и России. В оборонный бюджет вошли также другие санкции, направленные против РФ.