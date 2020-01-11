Трамп отказался выводить американские войска из Ирака без компенсации

Иракские власти должны заплатить компенсацию США за их инвестиции в страну в том случае, если американские военные уйдут с территории страны. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

«Я сказал: „Если мы уйдем, вы должны заплатить нам. Если мы уйдем… вы должны заплатить нам за те деньги, которые мы вложили“», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос о том, как именно Штаты собираются получить средства, американский лидер ответил, что у США «сейчас много денег» Ирака. Он пояснил, что речь идет о 35 миллиардах долларов, которые находятся на счетах в США.

«Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся», — заключил Трамп.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди призвал американские войска покинуть страну, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Это заявление последовало после того, как 3 января командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в результате атаки американских ВВС на Ирак. В ответ иранская сторона 8 января атаковала две военные базы США в Иране.