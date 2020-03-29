Трамп отказался вводить карантин в Нью-Йорке. В США заразились 120 тысяч человек

Американские власти не станут вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, «карантин не понадобится». Вместо этого власти призовут жителей этих регионов значительно ограничить свои поездки. Официального запрета на передвижение не будет.

«По рекомендации оперативной группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустить рекомендации об ограничении поездок», — написал Трамп в Twitter.

Ранее он заявлял, что обсуждает возможность введения карантина в Нью-Йорке и соседних регионах.

По последним официальным данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США составляет 122,6 тысячи. По этому показателю страна занимает первое место в мире. От коронавируса умерли 2147 человек, вылечились 1073.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано около половины всех случаев COVID-19 в стране.