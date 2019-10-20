Трамп отказался проводить G7 на своем курорте из-за враждебности СМИ

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи провести в 2020 году встречу лидеров G7 на принадлежащем ему курорте Trump National Doral в Майами (штат Флорида). Глава государства принял такое решение из-за «враждебности СМИ и демократов».

В качестве альтернативы для проведения саммита он предложил свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

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«Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не будем рассматривать расположенный в Майами Trump National Doral как место проведения G7 в 2020 году. Мы незамедлительно начнем поиски нового места, включая, возможно, Кэмп-Дэвид», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Белый дом сообщил, что саммит G7 состоится в июне 2020 года на курорте Трампа. 18 октября конгрессмены представили закон, который запрещает финансирование проведения мероприятия на территории, которая принадлежит главе государства.

На территории курорта Trump National Doralесть несколько полей для гольфа, гостиницы на 700 номеров, косметические салоны, магазины и закрытый клуб. Этот курорт был основан в 1962 году.