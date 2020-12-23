Трамп отказался принимать закон об экономической помощи при пандемии

Конгресс США разработал законопроект о поддержке экономики и населения страны во время пандемии. Но президент Дональд Трамп отказался подписывать документ, если его не изменят.

«Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие выплаты в 600 долларов до двух тысяч долларов или до четырех тысяч долларов на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст», — заявил Трамп во время своего видеообращения.

По словам лидера страны, предоставленный ему законопроект является позором. Президент предположил, что далеко не все в Конгрессе прочитали документ, так как он слишком сложный и длинный. В текст добавили ненужные пункты расходов. В качестве примера Трамп привел помощь третьим странам и американским учреждениям культуры. Кроме того, в законопроекте значится поддержка экологических проектов. Глава Вашингтона попросил вместо этих статей расходов увеличить помощь гражданам и бизнесу.

Ранее Конгресс США согласовал пакет стимулирующих мер для экономики в условиях пандемии на 900 миллиардов долларов. Эти деньги решили направить на стимулирование экономики страны во время пандемии.