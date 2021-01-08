Трамп отказался приезжать на инаугурацию Байдена

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет без его предшественника Дональда Трампа. Действующий американский лидер не намерен приезжать на церемонию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Всем, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию 20 января», — говорится в сообщении.

По традиции уходящий президент и вице-президент США принимают новых американских лидеров в Белом доме, откуда вместе едут к зданию Конгресса. Пока эта традиция нарушалась трижды.



Как напомнило РИА «Новости», второй президент США Джон Адамс не пошел на инаугурацию из-за смерти ребенка. Следующим нарушившим эту традицию стал его сын Джон Куинси Адамс, избранный шестым американским лидером. Но тут причиной стала давняя вражда с победившим на выборах Эндрю Джексоном. Последним нарушившим традицию стал семнадцатый президент США Эндрю Джонсон. Победитель выборов Улисс Грант отказался ехать с ним в одном экипаже.

На следующий день после штурма здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа участники Конгресса собрались на заседание для обсуждения случившегося.

Избранный президент Джо Байден обвинил в беспорядках своего конкурента за президентский пост. По его словам, именно риторика Трампа, который постоянно обвинял во лжи журналистов и не слушал военных, привела столицу страны к хаосу. Участников штурма Байден назвал террористами, которые хотели подорвать демократические ценности.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно использовать 25-ю поправку к Конституции и отстранить Трампа от исполнения президентских обязанностей. Она отметила, что если этого не сделает вице-президент и правительство, то импичмент инициирует Конгресс.

Церемония инаугурации по традиции пройдет на ступенях Капитолия, где избранный президент США принесет клятву американскому народу. Но на этот раз в городе будет действовать режим чрезвычайного положения, улицы будут патрулировать бойцы Национальной гвардии, а сам Конгресс обнесут двух метровым ограждением.