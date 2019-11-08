Трамп отказался от отмены всех пошлин на китайскую продукцию

По мнению американского президента, Поднебесной очень хочется отмены всех пошлин, однако он не пойдет у нее на поводу. Трамп добавил, что соглашение между Пекином и Вашингтоном стороны подпишут либо на территории Соединенных Штатов, либо на земле третьей страны. По его словам, это ознаменует завершение первого этапа торговой сделки.