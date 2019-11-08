Трамп отказался от отмены всех пошлин на китайскую продукцию
Хозяин Белого дома Дональд Трамп признался, что не намерен полностью отменять пошлины на китайские товары. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По мнению американского президента, Поднебесной очень хочется отмены всех пошлин, однако он не пойдет у нее на поводу. Трамп добавил, что соглашение между Пекином и Вашингтоном стороны подпишут либо на территории Соединенных Штатов, либо на земле третьей страны. По его словам, это ознаменует завершение первого этапа торговой сделки.