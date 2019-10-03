Трамп отказал Украине в военной помощи из-за коррупции

Такое заявление президент США сделал в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме. Трамп отметил, что до прихода к власти Владимира Зеленского на Украине была «была колоссальная коррупция».

«Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — сказал американский глава.

По его словам, заморозка должна заставить Европу активнее содействовать Киеву, сообщил сайт «Дни.ру».

«Я ненавижу, когда (США) является единственной страной, которая дает деньги», — заключил Трамп.