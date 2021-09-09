Трамп осудил снос памятников конфедератам

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал снос памятников генералам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Штатах снесли памятник генералу Роберту Ли.

«Многие генералы считают Роберта Ли величайшим стратегом. Президент Линкольн хотел, чтобы он командовал Севером, и в этом случае война закончилась бы в один день», — считает Трамп.

Также он добавил, что генерал Ли всеми старался объединить Юг и Север.