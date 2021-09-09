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    09 сентября 2021, 22:13

    Трамп осудил снос памятников конфедератам

    Дарья Морозова

    Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал снос памятников генералам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В Штатах снесли памятник генералу Роберту Ли.

    «Многие генералы считают Роберта Ли величайшим стратегом. Президент Линкольн хотел, чтобы он командовал Севером, и в этом случае война закончилась бы в один день», — считает Трамп.

    Также он добавил, что генерал Ли всеми старался объединить Юг и Север.