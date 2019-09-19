Трамп оставил свою подпись на стене у мексиканской границы

Подпись президента США Дональда Трампа появилась на стене на границе с Мексикой. Американский лидер заметил, что нелегалам будет сложно перелезть через конструкцию — она поглощает тепло.

Автограф глава Белого дома оставил на части стены в штате Калифорния, опубликовав видео момента в Twitter.

Поток мигрантов в США после завершения строительства, уверил Трамп, сократится вдвое. Его слова процитировало издание The Hill. По мнению американского президента, положительно скажется появление стены и на борьбе с наркотиками.

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Конструкцию возводят так, чтобы она поглощала тепло. Это затруднит желающим нелегально попасть в Соединенные Штаты ее преодолеть.

«На этой стене можно пожарить яичницу», — заметил Дональд Трамп.

Состоит ограждение из арматуры и бетона, оно устойчиво к разрушению. Глава Белого дома заметил, что 20 опытных альпинистов, направленных правительством, пытались перелезть через него, но так и не смогли этого сделать.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа. Вокруг его финансирования разразился спор, в результате которого правительство США приостановило свою работу на 35 дней. Трамп нашел выход из ситуации, объявив режим чрезвычайного положения. На возведение барьера он в итоге направил шесть миллиардов долларов, изъяв деньги из других проектов.