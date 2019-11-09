Трамп опубликует расшифровку второго разговора с Зеленским

Это заявление Дональд Трамп сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«У меня был второй разговор с президентом [Украины Владимиром Зеленским], который, как я думаю, на самом деле был первым, и теперь они (оппоненты Трампа в конгрессе — прим. ред.) хотят увидеть его, если они хотят, я его им предоставлю», — привело издание цитату президента.

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Дональд Трамп подчеркнул, что этот звонок был «очень разоблачительным». Не смотря на свое согласие передать транскрипт, президент отметил, что считает публикации своих разговоров с другими лидерами плохим прецедентом.

В июне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Позднее он стал началом процедуры импичмента президенту США со стороны демократов. Причиной послужило их заявление о давлении, которое американский лидер якобы оказывал на своего украинского коллегу. Демократы заявили, что Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Джо Байдена. В результате президенту США пришлось опубликовать расшифровку телефонного разговора, которая подтвердил, что Трамп просил Зеленского «изучить» дело Байдена. Однако никакого явного давления украинского лидера не было. Сам Трамп заявил, что лишь выполнял свой долг в борьбе с коррупцией и не имел в виду ничего противозаконного.