Трамп опубликует данные о своих финансах до выборов
Президент США Дональд Трамп дал обещание опубликовать до предстоящих выборов данных о своих финансах. Об этом сообщила «Газета.ru».
Трамп сделал заявление об этом в своем Twitter.
Причиной такого обещания стала «охота на ведьм», открытая демократами против главы государства. Трамп пообещал предоставить доказательства своей невиновности.
«То, что они делают, — незаконно. Но я чист, и когда я опубликую свою финансовую отчетность перед выборами, это все прояснит», — заявил президент США.
Напомним, выборы в Соединенных Штатах проведут 3 ноября 2020 года.