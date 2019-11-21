Трамп опубликует данные о своих финансах до выборов

Трамп сделал заявление об этом в своем Twitter.

Причиной такого обещания стала «охота на ведьм», открытая демократами против главы государства. Трамп пообещал предоставить доказательства своей невиновности.

«То, что они делают, — незаконно. Но я чист, и когда я опубликую свою финансовую отчетность перед выборами, это все прояснит», — заявил президент США.

Напомним, выборы в Соединенных Штатах проведут 3 ноября 2020 года.