Трамп опубликовал видеозапись про скандал из-за разговора с Зеленским

Глава Белого дома выложил кадры, которые подтверждают теорию о том, что бывший вице-президент Джо Байден способствовал увольнению прокурора Украины, чтобы помочь своему сыну — Хантеру, уточняется в опубликованном материале.

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В видео Трампа также собраны клипы различных СМИ, освещающие эту историю.

«Это реальная и единственная история», — такими словами американский лидер подписал выложенное видео.

На видеозаписи, продолжительность которой больше минуты, можно увидеть, как ситуация вокруг генерального прокурора Украины освещалась в СМИ, и как сам Байден открыто говорил о необходимости его уволить.

Трамп ранее заявил, что не делился никакими секретами с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время разговора. Глава Белого дома настаивает на том, что это сфабрикованное обвинение в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.

Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Экс-прокурор Украины Юрий Луценко и его ведомство в 2016 году проводили расследование дела компании, а Байден-старший призывал к его отставке в рамках борьбы с коррупцией в стране.