Трамп опубликовал себя в образе боксера Рокки. У пользователей пригорело

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте необычную фотографию. На странице главы Белого дома появилось отредактированное изображение главного героя фильма «Рокки» с лицом самого Трампа.

Эпатажный пост американского президента не сопровождается никакими подписями. Однако на торсе Трампа-боксера можно заметить пояс, на котором изображена государственная символика Соединенных Штатов.

В социальных сети пост главы Белого дома вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи восхитились образом лидера государства, но большинство комментаторов отреагировали на фотоколлаж с юмором. В ветке комментариев под постом были опубликованы фото с подписью «Ожидание/реальность».

«О Боже! Закройте мне мои глаза», «Так только сам Трамп и его сторонники видят», писали в комментариях пользователи. Были и те, кто пошел дальше, опубликовав фотоколлаж, на котором к телу Дональда Трампа с помощью фотошопа была пририсована голова молодого Сильвестра Сталлоне — исполнителя роли Рокки Бальбоа.

Источник фото: Twitter

«В интересах справедливости, вот полная противоположность фотографии».