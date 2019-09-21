Трамп опроверг разглашение секретов Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не делился никакими секретами с главой Украины Владимиром Зеленским во время разговора. Американский лидер настаивает на том, что это сфабрикованное обвинение в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Фейковые СМИ и их партнеры — Демократическая партия — хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал (деятельность) его сына», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Он добавил, что в его беседе с Зеленским не было ничего неправильного с его стороны, а требование Байдена «было полной катастрофой», пишет Nation News.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в разведке и госаппарате сообщили, что Трамп поговорил с Зеленским по телефону и содержание разговора вызвало тревогу у американских разведчиков, которые находятся на территории Украины.

После этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп оказывал во время беседы давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.

Ранее Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Экс-прокурор Украины Юрий Луценко и его ведомство в 2016 году проводили расследование дела компании, а Байден-старший призывал к его отставке в рамках борьбы с коррупцией в стране.