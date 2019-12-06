Трамп опроверг планы ввести в Саудовскую Аравию тысячи военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять в Саудовскую Аравию 12 тысяч военнослужащих. Таким образом он прокомментировал слухи о перебросе дополнительных военных силах на Ближний Восток.

«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию — ложь, или, если быть точным, это фейковые новости!»

Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон рассматривает возможность отправки четырех-семи тысяч военных на Ближний Восток для противодействия Ирану. Однако глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах за день до этого опровергла информацию о возможном наращивании американского контингента в регионе за счет переброски 14 тысяч солдат и десятков кораблей.

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Между тем, в октябре министр обороны США Марк Эспер заявлял, что на Ближнем Востоке уже находятся 14 тысяч военных из Соединенных Штатов. А 11 октября Пентагон сообщил, что перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно тысячи военных, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и систему противоракетной обороны THAAD, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло.

Такое решение США приняли после того, как в середине сентября по двум предприятиям саудовской нефтяной компании Saudi Aramco неизвестные нанесли удары с помощью дронов. Саудовская Аравия, Штаты, Великобритания, Германия и Франция считают, что за нападением стоит Иран. Тегеран опроверг эти обвинения и назвал их беспочвенными.