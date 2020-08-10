Трамп опроверг планы увековечить себя на горе Рашмор

«Это фальшивые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN. Никогда не предлагали этого», — заявил Трамп с оговоркой, что за годы президентства сделал столько, что заслужил свой барельеф на этом памятнике.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп якобы рассказал о своей идее губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм. Годом раньше его помощник интересовался у руководителя штата, как это дело провернуть. По информации источника издания, Ноэм даже подготовила муляж горы, где красовался пятый барельеф Трампа.

На горе Рашмор высечены лица четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Американцы относятся к этому памятнику, как к символу патриотизма. Во время празднования Дня независимости США над горой всегда гремит торжественный салют.