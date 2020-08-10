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    10 августа 2020, 07:42

    Трамп опроверг планы увековечить себя на горе Рашмор

    Андрей Иванов

    СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп собрался высечь свой барельеф на горе Рашмор в Южной Дакоте. На своей странице в Twitter он заявил, что это фейк от «провальной NYT и низкорейтингового CNN».
    Трамп опроверг планы увековечить себя на горе Рашмор

    «Это фальшивые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN. Никогда не предлагали этого», — заявил Трамп с оговоркой, что за годы президентства сделал столько, что заслужил свой барельеф на этом памятнике.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп якобы рассказал о своей идее губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм. Годом раньше его помощник интересовался у руководителя штата, как это дело провернуть. По информации источника издания, Ноэм даже подготовила муляж горы, где красовался пятый барельеф Трампа.

    На горе Рашмор высечены лица четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Американцы относятся к этому памятнику, как к символу патриотизма. Во время празднования Дня независимости США над горой всегда гремит торжественный салют.

    Новости SMI.FM