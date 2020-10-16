Трамп опроверг наличие долгов перед Россией

У компании Trump Organization, которая принадлежит семье американского президента Дональда Трампа, нет крупных долгов перед банками РФ. Глава Белого дома подчеркнул, речь идет о «небольшой ипотеке».

Трамп отреагировал на появившуюся в СМИ информацию по поводу якобы имеющихся задолженностей на встрече с избирателями в Майами. Прямую трансляцию вел телеканал NBC News.

«Что такое 400 миллионов долларов, по сравнению с имеющимися у меня активами? России денег я не должен, есть долги в виде очень небольших <…> ипотечных кредитов», — подчеркнул американский лидер, назвав неверными обнародованные The New York Times цифры «неправильными».

Трамп добавил, что не в курсе долгов Trump Organization перед иностранными банками. Однако он пообещал «позже» рассказать, кому должен определенные «небольшие суммы».

Президент США не публиковал налоговые декларации с прошлой президентской кампании, всячески уклоняясь от требований своих политических соперников, напомнило РИА ФАН. В сентябре газета The New York Times заявила, что у компании Трампа более 420 миллионов долгов.