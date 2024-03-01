Мир 01 марта 2024, 13:34 Трамп определился с кандидатами на пост вице-президента Трамп выбрал главу Техаса Эббота и сенатора Скотта кандидатами в вице-президенты CNP / AdMedia / Global Look Press

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Губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт попали в шорт-лист вероятных вице-президентов бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

В ходе беседы Трамп назвал губернатора Техаса «впечатляющим человеком» и поблагодарил его за поддержку при выдвижении на президентские выборы,

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«Безусловно, он тот, кого бы я хотел видеть на посту вице-президента», — заявил Трамп, подчеркнув, что внес его в список вероятных кандидатов.

На уточняющий вопрос о других участниках перечня бывший президент США назвал сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта.

До недавнего времени он был противником Трампа на праймериз Республиканской партии, но после проигрыша поддержал бывшего американского лидера.

На выборах в США кандидаты на пост президента и вице-президента всегда идут вместе, как единая группа. Более того, во время инаугурации вице-президент приносит присягу первым.

Выдвижение Трампа кандидатом на предстоящие президентские выборы столкнулось с еще одним препятствием. Суд штата Иллинойс запретил ему участвовали в республиканских праймериз 19 марта. При этом судья отложил принятие решения, дав время на обжалование в Верховном суде. Это уже третий штат, после Колорадо и Мэн, который пытается не допустить Трампа к предстоящим выборам.