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    09 августа 2022, 12:11

    Трамп оказался неприемлем для американской элиты из-за иного подхода к решению проблем США

    Аналитик Гуреев объяснил, откуда такое полярное отношению к Дональду Трампу в США

    Глеб Гладков, Дарья Новая

    Дональд Трамп хочет решать внутренние проблемы США, чем импонирует простому народу, но не хочет использовать для этого другие страны, что идет вразрез со взглядами американской верхушки. Таким мнением с «360» поделился аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

    Трамп оказался неприемлем для американской элиты из-за иного подхода к решению проблем США | Изображение 1

    По его словам, действующая политическая элита и Дональд Трамп — это два основных политических лагеря в США. И эта самая элита всегда решает проблемы страны за счет внешнего контекста, зачастую просто переключая внимание американских граждан и фактически ничего не делая.

    «Дональд Трамп в свою очередь выступает с других позиций, для него вопросы внешнего контекста всегда, и даже во времена его президентства, были вторичны. Вопросы решения внутренних проблем — это ключевое, в этом и есть богатство Соединенных Штатов Америки. По этой причине он весьма популярен среди рядовых граждан США», — рассказал Гуреев.

    Отсюда, по мнению аналитика, проистекает ненависть к нему со стороны американской верхушки, поэтому он выставлен ключевым оппонентом, ключевым «злодеем».

    Аналитик Гуреев полагает, что такие ситуации, как обыск дома экс-президента, это только начало, и противостояние Трампу будет только нарастать, чтобы ни в коем случае не допустить его до выборов в 2024 году.

    Ранее агенты ФБР несколько часов проводили обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида). В итоге они забрали некие документы.