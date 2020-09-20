Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по продаже компаниям Oracle и Walmart сегмента TikTok, но на некоторых условиях, заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео.

«Что касается транзакции с TikTok, то я видел ее основные положения. Президент [США Дональд Трамп] на ряде условий одобрил в целом то, что они [стороны] делают», — сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

По словам госсекретаря, в случае окончательного утверждения сделки США обеспечат «реальную защиту доступа, серьезную охрану и хранение данных в месте, которое не соединено с китайской информационной системой».

«Данные будут храниться в надежном месте. Данные — это главная причина, по которой мы осаждали TikTok», — пояснил госсекретарь США. Он объяснил, что Вашингтон не хочет, чтобы данные американских пользователей попадали в распоряжение Китайской коммунистической партии и «не были использованы в их программе военно-гражданского назначения».

О том, что Трамп «благословил сделку» Oracle и Walmart с TikTok стало известно сегодня утром. Американские компании станут владельцами 20% активов видеоприложения. Штаб-квартиру новой компании TikTok Global откроют в Техасе. Приложение продолжит работать в Соединенных Штатах, потому что данные американских пользователей Oracle будет хранить в своем облаке по требованию национальной безопасности США.