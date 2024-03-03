Мир 03 марта 2024, 08:27 Трамп одержал убедительную победу на голосовании в Айдахо AP спрогнозировало победу Трампа над Хейли в штате Айдахо с почти 85% голосов РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на партийном голосовании в штате Айдахо с результатом порядка 85% голосов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации источника, Трамп набрал около 84,6% голосов, тогда как его конкурентка Ники Хейли поддержали 13,5%.

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В субботу партийное голосование прошло в Мичигане, Миссури и Айдахо. В первом штате Трамп набрал около 98% голосов, а в Миссури — все 100%.

Партийное голосование определит, за кого представители штата отдадут свои голоса на съезде Республиканской партии летом 2024 года, где они определят кандидата на выборах.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре. От Демократической партии намерен переизбраться действующий президент Джо Байден, а от Республиканской на пост претендуют Хейли и Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп уже определился с потенциальными вице-президентами в случае победы на выборах. Ими стали сенатор из Южной Каролины Тим Скотт и губернатор Техаса Грег Эббот.