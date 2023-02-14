Мир 14 февраля 2023, 15:47 Трамп обзавелся конкурентом на выборах президента США от республиканцев Бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах президента США flickr

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Экс-губернатор штата Южная Каролина и бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли объявила о начале предвыборной кампании на предстоящих президентских выборах. Видео с ее обращением опубликовал сайт Axios.

Хейли стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США.

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«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — заявила она в видеообращении.

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По оценке журналистов, она вполне может получить поддержку в ключевых для республиканцев штатах и привлечь финансирование от спонсоров, которые скептически относятся к кандидатуре Дональда Трампа.

В своем первом предвыборном ролике Хейли рассказала о взрослении в городе с расовой сегрегацией. Она напомнила, что ее родители приехали в США из Индии, поэтому ее не считали ни белой, ни чернокожей, а просто другой.

Хейли призвала американцев окончательно поставить крест на расовых предрассудках и найти новую идею, чтобы объединиться как нация.

До заявления политика бывший президент США Дональд Трамп был единственным представителем Республиканской партии, заявившем о намерении пойти на выборы 2024 года. Об этом он объявил еще в ноябре 2022-го. Его главным конкурентом СМИ считают губернатора штата Флориды Рона Десантиса, который пока не говорил о готовности выставить свою кандидатуру.