Трамп обвинил сына Байдена в коррупционных связях с Китаем

Конфликт президента США Дональда Трампа и его вероятного конкурента на президентских выборах следующего года бывшего вице-президента США Джо Байдена начала набирать новые обороты. Теперь американский лидер заявил о коррупционных связях своего конкурента с Китаем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Невероятно читать эти фейковые новости, как они делают все возможное, чтобы защитить Джо Байдена и его уволенного из армии сына Хантера, которому украинская компания платила по 100 тысяч долларов в месяц, и отдельно 1,5 миллиарда долларов от Китая не имея опыта работы в энергетическом секторе. Нет законных путей для подобных транзакций? Как заявили адвокаты и другие лица, я как президент обязан расследовать возможную или вероятную коррупцию», — говорится в сообщении Трампа.

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Ранее Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хотел бы начать расследование деятельности Хантера Бадена на посту в совете директоров компании Burisma.

В итоге демократы обвинили главу Белого дома в попытке получить компромат на сына своего вероятного конкурента и использовать полученную информацию в предвыборной гонке. Все это стало предлогом для запуска процедуры импичмента.

В минувшую субботу журнал Politico сообщил, что министр энергетики Рик Перри рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленском включить двух его протеже в руководство компании «Нафтогаз». При этом он назвал конкретные имена людей.

Издание отметило, что в 2017 году Перри удалось протащить в совет наблюдателей «Нафтогаза» своих людей. Одним из них был бывшим помощником Джо Байдена, работавшем в энергетическом департаменте Госдепа США Амосом Хохштейном,