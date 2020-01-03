Трамп обвинил Сулеймани в убийствах тысяч американцев

Погибший при авиаударе США иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийству и ранениям «тысяч американцев»: его давно следовало уничтожить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя гибель генерала при ракетном обстреле аэропорта Багдада.

«Генерал Кассем Сулеймани за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев и готовился убить еще многих… но был остановлен! Он был прямо или косвенно ответственен за гибель миллионов людей», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по аэропорту Багдада в результате которого погиб иранский генерал, был инициирован лично президентом США Трампом. Кроме Сулеймана, при ударе погиб заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже пообещал жестко отомстить за смерть Сулеймани.

«Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры», — позже добавил Трамп в Twitter.