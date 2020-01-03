Трамп обвинил Сулеймани в убийствах тысяч американцев
«Генерал Кассем Сулеймани за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев и готовился убить еще многих… но был остановлен! Он был прямо или косвенно ответственен за гибель миллионов людей», — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее в Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по аэропорту Багдада в результате которого погиб иранский генерал, был инициирован лично президентом США Трампом. Кроме Сулеймана, при ударе погиб заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже пообещал жестко отомстить за смерть Сулеймани.
«Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры», — позже добавил Трамп в Twitter.