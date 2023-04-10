Мир 10 апреля 2023, 10:20 Трамп обвинил судебную систему США в коррумпированности Экс-президент США Трамп заявил о коррумпированности судебной системы страны White House

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Демократическая партия США намерены использовать коррумпированную судебную систему страны для фальсификации на предстоящих выборах президента в 2024 году. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил бывший глава государства Дональд Трамп.

«Судебная система в США полностью коррумпирована, демократы будут использовать ее для умышленных фальсификаций на выборах в 2024 году», — написал он.

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Трамп подчеркнул, что в случае его возвращения к власти в руководстве страны не будет «глупых людей», которые занимаются мошенничеством и дезинформацией.

Ранее политика арестовали в ходе расследования по делу о выплатах бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их романе. Позднее Трампа отпустили из зала суда, но процесс расследования все еще продолжается.

Также Трамп заявлял, что международное общество находится в состоянии третьей мировой войны.