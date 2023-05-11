Мир 11 мая 2023, 08:37 Трамп обвинил США в чрезмерных поставках оружия Украине Экс-президент Трамп: США отдают Украине слишком много оружия, в котором нуждаются сами РИА «Новости»

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США отдают Украине слишком много оружия и боеприпасов, в которых нуждаются сами. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп. Политика процитировало РИА «Новости».

«Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас. <...> Мы отдаем так много», — сказал он.

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Отвечая на вопрос, хочет ли экс-глава Белого дома победы ВСУ, Трамп признался в своем желании, чтобы и русские, и украинцы перестали погибать. Он подчеркнул, что не мыслит категориями победителей и побежденных.

Ранее Трамп уже осознал, что конфликт на Украине невыгоден США. Он подчеркнул, что «с легкостью» его завершит за 24 часа, став президентом.

По словам специалиста по межнациональным конфликтам, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, Трамп теоретически еще может вновь стать лидером Соединенных Штатов.