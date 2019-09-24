Трамп обвинил социализм и коммунизм в смерти 100 миллионов человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты никогда не станут социалистическими. По его словам, за прошедший век социализм и коммунизм убили 100 миллионов человек.

«Америка никогда не станет социалистической страной. В последний век социализм и коммунизм убили 100 миллионов людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растет», — сказал Трамп в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН, его речь транслировал телеканал Fox News.

По словам Трампа, сегодня для США одним из самых серьезных вызовов является «призрак социализма». Он заявил, что этот призрак разрушает общество и страны.

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Трамп подчеркнул, что события в Венесуэле показывают, что социализм и коммунизм используются не ради справедливости, равенства и не для того, чтобы победить бедность. Он выразил мнение, что такие режимы существуют только «для власти в распоряжении правящего класса».

В ходе своего выступления Трамп высказался по ситуации с Китаем, Ираном, нелегальной миграции, экономике и медиа. Главная же мысль, которую транслировал президент США, заключается в том, что будущее принадлежит патриотам, а не глобалистам.