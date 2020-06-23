Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. По словам Трампа, за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

«Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки […] Как оказывается, я был прав», — сказал действующий американский лидер в интервью телеканалу CBN News.

Дональд Трамп уже выступал с заявлениями о том, что сотрудники американских спецслужб вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Против Трампа в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме проводилось расследование ФБР. Следователи пытались выяснить, был ли тогда Трамп ради победы на выборах в сговоре с Россией.

Немного позже этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. Весной прошлого года он пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. И Россия, и сам Трамп такие обвинения категорически отрицали. Более того, американский лидер считает их политически мотивированными.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объяснил, чем отличается подход российского президента Владимира Путина в подготовке к деловым встречам от его американского коллеги Дональда Трампа. По мнению Болтона, глава российского государства подходит к этому вопросу лучше.