Власти Китая уничтожили доказательства того, что коронавирус распространился по всему миру из уханьской лаборатории. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, он с самого начала был уверен в утечке коронавируса из лаборатории. При этом в интервью Fox News он добавил, что распространение инфекции, вероятно, стало случайностью. Но есть и те, кто так не считает.

Во время разговора журналист спросил бывшего лидера страны, станет ли успешным расследование о происхождении коронавируса. На это Трамп ответил, что все доказательства уже уничтожены.

«Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб», — заключил политик.

В июне сообщения об утечке коронавируса из лаборатории опровергла ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли, напомнила «Газета.ru». Перед этим американские журналисты, ссылаясь на доклад разведки, сообщили, что еще до появления первой информации о вирусе тяжело заболели трое сотрудников Института вирусологии Уханя. Эту информацию позже опроверг китайский МИД.