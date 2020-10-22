Трамп обвинил Китай в необходимости жителям США носить маски

«Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, — это позор», — ответил Трамп на вопрос, какую политику он будет вести в отношении КНР, если победит на выборах.

При этом объяснить, что конкретно он имеет в виду, лидер Штатов отказался. Помимо прочего, Трамп заявил, что его конкурент на выборах американского главы Джозеф Байден подкуплен китайцами. Он подчеркнул, что кандидат от Демократической партии «позволил Китаю обокрасть страну».