Трамп обвинил Китай в необходимости жителям США носить маски
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями обвинил Пекин в том, что американцы вынуждены носить медицинские маски. Политик пообещал в случае своего избрания на второй срок «много чего сделать» с Китаем, информирует «Взгляд» со ссылкой на телеканал ABC 3340.
«Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, — это позор», — ответил Трамп на вопрос, какую политику он будет вести в отношении КНР, если победит на выборах.
При этом объяснить, что конкретно он имеет в виду, лидер Штатов отказался. Помимо прочего, Трамп заявил, что его конкурент на выборах американского главы Джозеф Байден подкуплен китайцами. Он подчеркнул, что кандидат от Демократической партии «позволил Китаю обокрасть страну».