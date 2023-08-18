Мир 18 августа 2023, 11:03 Трамп обвинил Fox News в желании выставить его в плохом свете Экс-президент Трамп заявил, что Fox News пытается выставить его в невыгодном свете White House Archive

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Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что телеканал Fox News пытается выставить его в невыгодном свете, игнорируя результаты опросов и выставляя «самые плохие фотографии» политика. Об этом экс-глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Почему Fox не показывают все [результаты] опросы, в которых я намного опережаю [президента США Джо] Байдена. Кроме того, они намеренно показывают мои самые плохие фотографии». А потом они хотят, чтобы я участвовал в дебатах», — заявил он.

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Ранее Трамп сказал, что не видит смысла принимать участие в дебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев. По его словам, он и без этого опережает своих однопартийцев. Об этом сообщил ТАСС.

Первые дебаты должный пройти 23 августа 2023 года. Сами выборы запланированы на ноябрь 2024 года. Трамп в комментарии британской газете The Sunday Times оценил свои шансы на победу как «близкие к 100%».