Трамп обвинил «фейковые СМИ» в замалчивании переворота в Сиэтле

Президент Дональд Трамп обвинил американские СМИ в намеренном замалчивании леворадикального переворота в Сиэтле. Там активисты заняли несколько кварталов в городе, объявив их автономной зоной.

«Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле? Это делается очень даже намеренно, потому что они знают, какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане», — написал Дональд Трамп в Twitter.

Американский президент также отметил, что мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. По мнению Трампа, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и мэр города Дженни Дюркан не борются с беспорядками.

Активисты объявили в нескольких районах центральной части Сиэтла «Автономную зону Капитолийского холма», причем полицейским отдали приказ покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейскими. Один из стражей порядка надавил ему коленом на шею так, что американец стал задыхаться.