Трамп обвинил Байдена в сдаче Афганистана талибам*

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, что из-за его администрации американцы потерпели поражение в Афганистане. Об этом он заявил в своем обращении, которое выпустил в годовщину терактов 11 сентября.

Трамп заявил, что 20-й год войны в Афганистане должен был стать годом победы, но Байден и его подопечные все испортили, проиграли и сдались. Эта рана еще не скоро заживет, сказал бывший президент. Он пообещал, что американцы будут бороться, чтобы смыть этот позор, который навлекла на страну некомпетентность нынешней администрации.

«Не бойтесь, Америка снова станет великой», — сказал Трамп, которого процитировал ТАСС.

Трамп решил не принимать участие в траурных мероприятиях в связи с 20-й годовщиной терактов в США. Зато сегодня вечером он будет комментировать боксерский поединок. Ранее он признался, что и сам не прочь выйти на ринг, сказав, что Байден стал бы для него самым легким соперником, которого он смог бы нокаутировать за несколько секунд.

Байден сегодня прибыл на траурные мероприятия в Нью-Йорк. Президента США в последнее время критикуют, что на 20-ю годовщину терактов талибы* снова у власти в Афганистане. Противники Байдена сегодня устроили акцию протеста у мемориала жертвам терактов.

* Талибы, «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация