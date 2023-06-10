Мир 10 июня 2023, 23:43 Трамп обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного оппонента Трамп заявил, что Байден хочет его посадить ради победы на выборах президента США Flickr

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден намерен посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на выборах, используя ложные обвинения. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед членами Республиканской партии. Его процитировала газета New York Post.

«Байден пытается посадить своего главного политического оппонента. Оппонента, который сильно его опережает. <…> Я никогда не думал, что такое может произойти в Америке», — заявил он.

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По словам Трампа, его пытались ложно обвинить в госизмене, и теперь «делают то же самое». При этом он пообещал не сдаваться.

Экс-президент США Дональда Трампа обвинили по делу о секретных документах, которые содержат некоторые военные секреты США. Всего по Трампу указаны 37 пунктов обвинения. До этого республиканца арестовали, а потом отпустили за фальсификацию финансовой отчетности.

Трамп заявил о намерении участвовать в выборах президента США 2024 года. При этом он назвал себя одним из главных соперников действующего главы государства Джо Байдена.