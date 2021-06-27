Экс-президент США Дональд Трамп смог остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», а действующий американский лидер Джо Байден его одобрил. Такое заявление бывший глава Соединенных Штатов сделал на митинге в Огайо.

«Байден доведет нашу экономику до разваленного состояния. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу. И у меня были хорошие отношения с [президентом России Владимиром] Путиным», — приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Он добавил, что Германия «платит России миллиарды долларов за газопровод». Однажды Трамп заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Штаты защищают Германию от РФ, и спросил, «как это работает». В ответ, по словам Трампа, Меркель лишь улыбнулась. Он предрек, что США будут покупать нефть на Ближнем Востоке и в России, так как американской энергетической независимости скоро придет конец.

На этом же митинге Трамп отметил, что РФ, КНР и Иран унижают Соединенные Штаты при Байдене.