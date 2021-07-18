Трамп обвинил Байдена в отказе американцев от вакцинации

Американцы не торопятся ставить прививки от коронавируса из-за недоверия администрации президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп. Он также считает, что жители не верят результатам выборов и «лживым СМИ, которые отказываются говорить правду».

В своем заявлении Трамп отметил, что Байден хвастается успехами, которых добилась его администрация в распространении вакцин. Но операция «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed) была разработана администрацией Трампа.

Весной Байден поставил цель — ко Дню независимости (4 июля) привить хотя бы одной дозой вакцины 70% американцев. Но у него не получилось.

«Его дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», — процитировал слова Трампа ТАСС.

По данным France Info, в США за последний месяц темпы вакцинации замедлились до 8-20% от предварительных расчетов. Нежелание прививаться особенно сильно распространено среди приверженцев Республиканской партии.

Американские власти привлекают внимание граждан различными рекламными предложениями. Например, в Лас-Вегасе вакцинированным предлагали бесплатный приватный танец. В Нью-Йорке и Вашингтоне им предлагали марихуану. В Чикаго бесплатно стригли и дарили билеты на посещение парка развлечений.