Трамп обсудит с лидерами четырех стран контроль над гонкой вооружений — СМИ
Об этом агентству Reuters сообщил источник в Вашингтоне.
«США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений», — заявил агентству представитель американской администрации. По его словам, Трамп ясно дал понять, что ради продвижения интересов безопасности США в любой момент готов к встрече с любым мировым лидером.
О времени проведения саммита ничего не известно. Возможно, один из вариантов может стать Генеральная ассамблея ООН, на которой мировые лидеры традиционно собираются осенью.
В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что североатлантический блок сделает все, что необходимо, чтобы избежать гонки вооружений.