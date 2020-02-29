Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в Вашингтоне.

«США используют эту возможность, чтобы вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений», — заявил агентству представитель американской администрации. По его словам, Трамп ясно дал понять, что ради продвижения интересов безопасности США в любой момент готов к встрече с любым мировым лидером.

О времени проведения саммита ничего не известно. Возможно, один из вариантов может стать Генеральная ассамблея ООН, на которой мировые лидеры традиционно собираются осенью.

В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что североатлантический блок сделает все, что необходимо, чтобы избежать гонки вооружений.