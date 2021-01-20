Трамп обсудил со сторонниками создание новой «Патриотической партии»

Действующий президент США Дональд Трамп обсудил со своими сторонниками идею создания новой политической партии. Объединение лидер страны хотел бы назвать «Патриотическая партия».

Вопрос создания новой партии Трамп обсуждал со своими помощниками и соратниками на прошлой неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, речь шла о «Патриотической партии». Именно такое название озвучил во время встречи глава США.

Создание новой партии потребует значительных вложений, отметил автор статьи. При этом в последнее время у президента обострились отношения с некоторыми республиканскими лидерами. В частности, Митч Макконнелл обвинил Трампа в подстрекании протестующих, которые захватили Капитолий в начале января. Но, по данным опросов, Трамп все еще сохраняет сильную поддержку среди рядовых избирателей Республиканской партии.

Полномочия Трампа истекают уже 20 января. В этот день пройдет инаугурация демократа Джо Байдена, победившего на выборах нового президента США.