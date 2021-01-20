Трамп обсудил со сторонниками создание новой «Патриотической партии»
Вопрос создания новой партии Трамп обсуждал со своими помощниками и соратниками на прошлой неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников издания, речь шла о «Патриотической партии». Именно такое название озвучил во время встречи глава США.
Создание новой партии потребует значительных вложений, отметил автор статьи. При этом в последнее время у президента обострились отношения с некоторыми республиканскими лидерами. В частности, Митч Макконнелл обвинил Трампа в подстрекании протестующих, которые захватили Капитолий в начале января. Но, по данным опросов, Трамп все еще сохраняет сильную поддержку среди рядовых избирателей Республиканской партии.
Полномочия Трампа истекают уже 20 января. В этот день пройдет инаугурация демократа Джо Байдена, победившего на выборах нового президента США.