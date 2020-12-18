facebook_pixel
    18 декабря 2020, 16:45

    Трамп объявил о старте поставок вакцины Moderna в США

    Алена Макаренко

    Поставки вакцины от коронавируса компании Moderna начнутся незамедлительно. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

    В Америке медицинский препарат одобрен для применения.

    «Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством. Распространение начнется незамедлительно», — отметил Трамп.

    При этом решение по вакцине от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США пока не обнародовано. Хотя публикация ожидалась 18 декабря.

    В четверг, 17 декабря, профильный комитет этого регулятора почти единогласно рекомендовал руководству одобрить обращение Moderna, которая просила зарегистрировать вакцину по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Эффективность вакцины превышает 94%, заявили в компании-производителе.

    Ранее Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины из-за проблем на производстве, напомнил «Петербургский дневник». Речь идет о неполадках с фильтрацией на финальной стадии производства. Несмотря на это компания выполнит план для США — 20 миллионов доз в декабре, а также до 100 миллионов доз в первом квартале 2021 года.

    Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило 11 декабря вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Применение их препарата в США стартовало спустя три дня.