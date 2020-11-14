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    14 ноября 2020, 07:36

    Трамп объявил о победе в Пенсильвании

    Андрей Иванов

    Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах в Пенсильвании по Конституции США. На своей странице в Twitter он пояснил, что следить за обработкой 700 тысяч бюллетеней в штате было нельзя. Согласно главному закону страны — это победа.
    Трамп объявил о победе в Пенсильвании

    «Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — заявил Трамп.

    Во время своего выступления в Белом доме действующий американский лидер признал, что действительно может проиграть выборы и уступить президентское кресло Джо Байдену.

    Выборы президента Соединенных Штатов прошли 3 ноября, однако официальных результатов голосования пока не объявляли — избирательные комиссии продолжают обрабатывать бюллетени проголосовавших по почте. Сейчас Байден опережает Трампа более чем на пять миллионов голосов.

    Лидеры нескольких стран уже поздравили демократа Джо Байдена с победой на выборах. 13 ноября он получил поздравление из Китая.