Трамп объявил о первой прививке от коронавируса в США

В США сделали первую прививку от коронавируса. Об этом написал Дональд Трамп в Twitter.

«Первая вакцина введена. Поздравляем США! Поздравляем мир!», — написал американский президент.

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса в США начнется 14 декабря. Однако в некоторых штатах она может стартовать лишь на следующий день. При этом первые партии препарата компаний Pfizer и BioNTech уже развезли по стране за выходные.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали начать делать прививки в первую очередь медработникам, а также людей из домов престарелых и других соцучреждений. При этом власти каждого штата вправе самостоятельно расставлять приоритеты в прививании жителей.

РИА ФАН напомнило, что ранее Дональд Трамп отказался первым вакцинироваться от коронавируса. Он отметил, что планирует сделать прививку, но в «соответствующее время». Раньше всего вакцину должны получить те, кому она необходима — поэтому сотрудники Белого дома будут прививаться позже, если в этом нет нужды.