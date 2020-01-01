    01 января 2020, 08:03

    Трамп объявил о нежелании войны с Ираном

    Юлия Булыгина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что любит мир и не хочет войны с Ираном. По мнению американского лидера, Иран тоже не хочет вступать в вооруженный конфликт с Штатами.
    Трамп объявил о нежелании войны с Ираном

    «Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир. Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо», — сказал Трамп на пресс-конференции, трансляцию которой американский президент разместил в Twitter.

    Президент США добавил, что не предвидит вооруженного конфликта. Он заметил, что такой сценарий не был бы хорошей идеей и для Ирана.

    31 декабря у здания диппредставительства США в Ираке проходила массовая акция протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Охрана посольства применила против демонстрантов слезоточивый газ и сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух. Пострадали около 20 человек. Представитель Госдепартамента объявил, что среди пострадавших дипломатов не было.

    Президент Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если что-то произойдет с сотрудниками американского дипломатического корпуса.