Трамп объявил о нежелании войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит мир и не хочет войны с Ираном. По мнению американского лидера, Иран тоже не хочет вступать в вооруженный конфликт с Штатами.

«Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир. Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо», — сказал Трамп на пресс-конференции, трансляцию которой американский президент разместил в Twitter.

Президент США добавил, что не предвидит вооруженного конфликта. Он заметил, что такой сценарий не был бы хорошей идеей и для Ирана.

31 декабря у здания диппредставительства США в Ираке проходила массовая акция протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Охрана посольства применила против демонстрантов слезоточивый газ и сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух. Пострадали около 20 человек. Представитель Госдепартамента объявил, что среди пострадавших дипломатов не было.

Президент Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если что-то произойдет с сотрудниками американского дипломатического корпуса.