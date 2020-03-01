Трамп объявил о немедленном выводе войск из Афганистана

«Сегодня. Они начнут незамедлительно», — ответил он журналистам на вопрос о сроках вывода войск после соглашения с талибами*.

29 февраля США подписали мирное соглашение с афганским движением «Талибан» (запрещено в России). Документ предусматривает постепенный вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

Подписание прошло в столице Катара Дохе в присутствии представителей более 30 стран. Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и второй человек в «Талибане»* Абдулла Гани Барадар.

В течение ближайших 135 дней США обязались сократить свою группировку в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи военнослужащих. После этого, если талибы* будут соблюдать договоренности, США продолжат выводить из страны свои силы и группировку стран НАТО.

«Талибан»*, со своей стороны, обязался соблюдать перемирие с правительством Афганистана и не готовить нападения на другие страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.