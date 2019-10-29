Трамп объявил о ликвидации ближайшего помощника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные ликвидировали ближайшего помощника лидера террористической группировки «Исламское государство»*. На своей странице в Twitter он написал, что убитый мог занять освободившийся пост, который ранее занимал Абу Бакр аль-Багдади.

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«Только что подтвердили, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высший пост. Теперь и он мертв», — написал Трамп в своем сообщении.

Он не назвал имени террориста и не уточнил, проводилась ли для его ликвидации отдельная операция.

О смерти руководителя «Исламского государства»* аль-Багдади стало известно в минувшее воскресенье. Военную операцию армия США провела по наводке иракских коллег, которые раскрыли местонахождение террориста.

По сообщениям, сам аль-Багдади скрылся с тремя детьми в тоннеле, но когда он понял, что к нему приближаются военные, привел в действие пояс смертника. Установить, что останки принадлежали именно лидеру «Исламского государства»*, помогла экспертиза ДНК.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.