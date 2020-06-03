Трамп объяснил, зачем посещал бункер во время протестов

«Я не был под землей — я спускался туда днем и находился там в течении крохотного, небольшого промежутка времени, и в большинстве своем делал это для осмотра», — объяснил глава государства.

По его словам, он спускался в бункер в общей сложности два или три раза за сутки. Его посещения проходили по рекомендации Секретной службы и были связаны с инспекцией.