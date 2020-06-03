Трамп объяснил, зачем посещал бункер во время протестов
Американский лидер Дональд Трамп заверил, что спускался в президентский бункер не из-за протестов у Белого дома. Об этом сообщило ИА RNS.
«Я не был под землей — я спускался туда днем и находился там в течении крохотного, небольшого промежутка времени, и в большинстве своем делал это для осмотра», — объяснил глава государства.
По его словам, он спускался в бункер в общей сложности два или три раза за сутки. Его посещения проходили по рекомендации Секретной службы и были связаны с инспекцией.