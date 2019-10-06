По информации портала, в пятницу, 4 октября, состоялась телефонная беседа Трампа с однопартийцами, в ходе которой американский президент рассказал, что не хотел звонить украинскому коллеге, но министр энергетики США Рик Перри уговорил его.

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«Немногие знают это, но я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа», — процитировал главу Белого дома источник портала.

Ряд журналистов предположили, что такой отговоркой Трамп попытался снять с себя ответственность за возникший из-за этого телефонного разговора скандал.

При этом другие собеседники портала отметили, что американский лидер сообщит больше деталей о роли Перри в произошедшем в ближайшие несколько дней.

Представитель министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила, что глава ведомства поддерживал и призывал Трампа поговорить с президентом Украины и обсудить вопросы энергетической безопасности.

В Вашингтоне сейчас проходит обсуждение вопроса об импичменте Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с Зеленским. Ранее СМИ обвинили главу Белого дома в оказании давления на лидера Украины из-за расследования в отношении кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который связан с украинской газовой компанией.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму телефонной беседы двух президентов, чтобы опровергнуть обвинения в сторону Трампа.