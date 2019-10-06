  • Трамп объяснил телефонный звонок Зеленскому — СМИ

    06 октября 2019, 03:11

    Валерия Шафирко

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским только по просьбе министра энергетики США Рика Перри. Об этом сообщил портал Axios.

    По информации портала, в пятницу, 4 октября, состоялась телефонная беседа Трампа с однопартийцами, в ходе которой американский президент рассказал, что не хотел звонить украинскому коллеге, но министр энергетики США Рик Перри уговорил его.

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    «Немногие знают это, но я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа», — процитировал главу Белого дома источник портала.

    Ряд журналистов предположили, что такой отговоркой Трамп попытался снять с себя ответственность за возникший из-за этого телефонного разговора скандал.

    При этом другие собеседники портала отметили, что американский лидер сообщит больше деталей о роли Перри в произошедшем в ближайшие несколько дней.

    Представитель министерства энергетики США Шейлин Хайнс подтвердила, что глава ведомства поддерживал и призывал Трампа поговорить с президентом Украины и обсудить вопросы энергетической безопасности.

    В Вашингтоне сейчас проходит обсуждение вопроса об импичменте Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с Зеленским. Ранее СМИ обвинили главу Белого дома в оказании давления на лидера Украины из-за расследования в отношении кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который связан с украинской газовой компанией.

    Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму телефонной беседы двух президентов, чтобы опровергнуть обвинения в сторону Трампа.