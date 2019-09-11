Трамп объяснил, почему уволил Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный им советник по нацбезопасности Джон Болтон давал ошибочные рекомендации и не нашел общего языка с важными чиновниками из администрации.

Об этом сообщило агентство Reuters. По данным его источников, Трамп сообщил, что с предложениями самого лихого ястреба США были не согласны и другие крупные фигуры Белого дома. Его жесткие заявления по поводу России, требования продолжения войны в Ираке и предложения по смене режимов в Иране и Северной Корее встречали сопротивление администрации президента, и, наконец, Трамп его уволил.

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Болтон стал советником по национальной безопасности 9 апреля 2018 года, и уже в следующем месяце под его влиянием Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном, выполнив обещание, данное в качестве кандидата в президенты.

Более осторожные советники советовали не раскачивать лодку, но Болтон сумел настоять на своем. Он заявил, что «его инстинкты верны», и Трамп может игнорировать просьбы и предупреждения европейских союзников о сохранении соглашения.

«Это не конец света. Западный альянс не развалится», — сказал Болтон американскому президенту.

Хорошо знающие политика люди сообщили агентству, что он был «супер-ястребом», придерживающимся жесткой политики и в должности постпреда США в ООН, и в администрации президента Джорджа Буша, и будучи аналитиком Fox News.

Критики называют его идеологом и поджигателем войны, противником любого инакомыслия. Приверженцы утверждают, что он является интеллектуалом и последовательным проводником политики превосходства США.

Джон Болтон много лет выступал против прямых переговоров с Ираном и Северной Кореей, одновременно выступая за смену режима в этих странах. Он как-то заявил, что Вашингтон должен совершить упреждающие атаки со своих ядерных объектов.

Экс-советник Трампа сыграл центральную роль в ужесточении политики США в отношении Венесуэлы. Известно, что он подталкивал и другие страны к оказанию давления на Каракас ради ускорения перехода власти к оппозиции в этой стране.

В то время как Трамп восхищенно отзывался о президенте РФ Владимире Путине, Болтон никогда этого не делал и прямо обвинял российского президента во лжи о непричастности Москвы к президентской избирательной кампании США 2016 года.

Болтон также последовательно выступал против ослабления антироссийских санкций. Источники агентства сообщили, что он сыграл важную роль в решении Трампа выйти из соглашения 1987 года о запрещении ракет средней дальности, обвинив Россию в его нарушении.