Мир 06 июля 2023, 07:17 Трамп объяснил, для кого в библиотеке Белого дома припрятали наркотики Экс-президент Трамп заявил, что кокаин в Белом доме спрятали для Байдена и его сына РИА «Новости»

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Найденный в Белом доме кокаин предназначался президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Больше никто не мог хранить его рядом с Овальным кабинетом, заявил в соцсети Truth Social республиканец Дональд Трамп. Его процитировал «Интерфакс».

«Неужели кто-то верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байдена», — написал он.

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Бывший глава государства и главный соперник действующего президента заявил, что служба безопасности уже узнала о происхождении наркотиков по записям с камер видеонаблюдения, но не стала разглашать эту информацию. Дональд Трап предупредил, что дело могут замять — сказать, например, что приняли аспирин за наркотики или нашли слишком малую дозу.

Белый порошок обнаружили в библиотеке Белого дома и отправили на экспертизу, которая показала, что это кокаин. Расследованием занялась Секретная служба США. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что запрещенные вещества припасли для президента Украины Владимира Зеленского — вместо выпрашиваемых им истребителей F-16.